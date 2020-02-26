Москва, , 11:37 — REGNUM По мнению жителей России, главная причина отказа работодателю после собеседования в от трудоустройства — низкая зарплата. Об этом заявили 26% граждан, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Почти четверть соискателей (23%) не выходят на работу из-за нечестности нанимателя и неподходящих условиях труда (22%). Кроме того, среди причин: затягивание решения о приеме на работу, семейные обстоятельства, отсутствие карьерного роста (14%).

Также 13% опрошенных отказались от трудоустройства, потому что, имея выбор, устроились на работу к другому работодателю. 5% узнали плохие отзывы о компании, По 3% смутили широкий круг обязанностей и «серая» зарплата.

Опрос проведен 31 января — 6 февраля 2020 года в 351 населенном пункте во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, профессионализм и умение слушать — главные качества хорошего руководителя. Так считают работающие граждане России (по 5%).

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