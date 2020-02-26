Ульяновск, , 11:32 — REGNUM В Ульяновской области в рамках программы модернизации системы теплоснабжения строят новые котельные. За три годы в регионе появятся семь новых теплоисточников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным областного минстроя, новые котельные планируется смонтировать в рабочих поселках Цильна и Большое Нагаткино Цильнинского района, поселке Мирный Чердаклинского района, рабочем поселке Старая Майна. Для их строительства предусмотрено порядка 140 млн рублей.

Кроме того, продолжается монтаж инженерной инфраструктуры к двум новым котельным в Новоульяновске, к которым в 2020 году проведены теплотрасса и водопроводные сети. Весной начнутся пуско-наладочные работы, а котельные начнут обеспечивать жителей теплом в новом отопительном сезоне.

Напомним, в прошлом году запущены квартальные котельные в двух посёлках, для одной из районных больниц и строящейся школы.

Как сообщало ИА REGNUM, 73% ульяновских теплосетей эксплуатируются более 30 лет, а «разброс платы» за тепло колеблется от 30 до 150 рублей за 1 кв. метр. Ранее в регионе заявляли, что перехода на проект «Альтернативная котельная» позволит в 2020 году привлечь на модернизацию инфраструктуры 782 млн рублей, всего за десять лет — около 7,8 млрд рублей.

Подробнее: От 30 до 150 рублей за «квадрат»: разброс цен за тепло в Ульяновске