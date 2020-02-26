Сеул, , 11:33 — REGNUM В 2019 году южнокорейская компания Samsung Electronics инвестировала в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) более 20 трлн вон (~$16,43 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году компания вложила в разработки 20,19 трлн вон (~$16,59 млрд), что на 8,3% больше, чем годом ранее.

Известно, что в 2019 году объём продаж Samsung Electronics сократился на 5,5% и составил 230,4 трлн вон (~$189,32 млрд), а операционная прибыль — на 52,8%.

Отношение объёма продаж к объёму инвестиций в НИОКР увеличился с 7,7% до 8,8%.

Напомним, что в апреле 2014 года представители компании сообщили, что к 2030 году инвестируют в компанию 133 трлн вон (~$109,28 млрд), чтобы стать ведущей компанией по производству полупроводников в мире.