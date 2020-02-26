Самара, 26 февраля 2020, 11:30 — REGNUM Арбитраж Москвы 16 марта 2020 года приступит к рассмотрению иска Минпромторга России к самарскому ООО «Широн Рус» — получателю субсидии из федерального бюджета по программе импортозамещения. Сумма иска составляет более 80 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иск к компании, учреждённой в Самаре для торговли станками в августе 2013 года, был подан 22 января 2020 года. Сумма исковых требований — 80 490 410,96 рубля.
В начале февраля 2020 года суд отказал министерству в удовлетворении другого иска — «о расторжении соглашения
Компания «Широн Рус» приложила в суде акт проверки УФК по Самарской области, указав, что в нём по результатам проверки «нарушений не установлено». Суд в расторжении соглашения о субсидии отказал, но вердикт ещё может быть оспорен.
В ходе другого спора компания-получатель субсидии заявила, что «является производственной компанией деятельность, которой направлена на реализацию программы импортозамещения в области военно-промышленного комплекса».