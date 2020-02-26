Самара, , 11:30 — REGNUM Арбитраж Москвы 16 марта 2020 года приступит к рассмотрению иска Минпромторга России к самарскому ООО «Широн Рус» — получателю субсидии из федерального бюджета по программе импортозамещения. Сумма иска составляет более 80 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к компании, учреждённой в Самаре для торговли станками в августе 2013 года, был подан 22 января 2020 года. Сумма исковых требований — 80 490 410,96 рубля.

В начале февраля 2020 года суд отказал министерству в удовлетворении другого иска — «о расторжении соглашения от 20.12.2017 №020−11−803, взыскании задолженности в размере 62 773 559 руб. 71 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 7 839 815 руб. 67 коп». В основе спора была федеральная субсидия. Соглашение о предоставлении госпомощи «в целях возмещения понесенных в течение 12 месяцев до дня заключения соглашения и документально подтвержденных затрат получателя, связанных с производством и реализацией потребителям пилотных партий произведенных на территории Российской Федерации «Вертикальный двухшпиндельный обрабатывающий центр DZ15W Magnum»» было подписано сторонами в декабре 2017 года. Компании было выплачено более 62,773 млн рублей субсидии. Из-за непредоставления некоторых документов министерство потребовало возврата субсидии, но ООО не согласилось с этим.

Компания «Широн Рус» приложила в суде акт проверки УФК по Самарской области, указав, что в нём по результатам проверки «нарушений не установлено». Суд в расторжении соглашения о субсидии отказал, но вердикт ещё может быть оспорен.

В ходе другого спора компания-получатель субсидии заявила, что «является производственной компанией деятельность, которой направлена на реализацию программы импортозамещения в области военно-промышленного комплекса».