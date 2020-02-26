Калуга, , 12:14 — REGNUM В Калужской области в 78 организациях в феврале 2020 года сократили порядка 1382 человека, из них 62 гражданина предпенсионного возраста. Сокращения работников прошли в связи с ликвидацией организаций либо с сокращением численности штата. В 14 организациях переведены на работу с неполным рабочим временем 1190 человек. В простое находятся 24 работника одной организации. Численность безработных на конец января 2020 года составила 2303 человека, а уровень регистрируемой безработицы — 0,42% (на конец января 2019 года — 2466 человек, 0,46%). Об этом 26 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства труда и социальной защиты.

За содействием в трудоустройстве в центры занятости населения в январе 2020 года обратилось 1346 человек (83,4% от уровня 2019 года). Нашел работу 651 человек, в том числе из числа безработных — 226 человек (в 2019 году — 804 и 200 человек соответственно). Численность экономически активного населения области на начало 2020 года составила около 547,5 тыс. человек.

В январе 2020 года органы службы занятости области располагали информацией о 12,8 тыс. вакантных рабочих местах (100,5% от уровня 2019 года). Наибольшую потребность работодатели по-прежнему испытывают в водителях, швеях, овощеводах, поварах, трактористах-машинистах. Из числа граждан, имеющих высшее профессиональное образование, наиболее востребованы врачи, инженеры, учителя, медицинские сестры и полицейские. Средняя заработная плата у рабочих составляет 21 тыс. 515 рублей, у служащих — 25 тыс. 587 рублей.

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