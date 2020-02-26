Москва, , 11:27 — REGNUM Цены на чеснок в крупнейших российских торговых сетях остались прежними на фоне вспышки коронавируса нового типа. Об этом сообщили 26 февраля представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В ассоциации пояснили, что в магазинах цены на продукты питания напрямую связаны с отпускными ценами призводителей. При этом поставки китайской сельскохозяйственной продукции в РФ не ограничены, без ограничений поступают и посылки из КНР.

«В АКОРТ нет данных о каком-либо повышении цен на чеснок в наших торговых сетях в связи с коронавирусом», — сказали в ассоциации ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о подорожании в России чеснока. Утверждалось, что за год цена на этот пряный овощ выросла на 37%.

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