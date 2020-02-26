Новосибирск, , 11:11 — REGNUM Факт возникновения и распространения коронавируса не является новым явлением для мировой практики и экономики. Но стремительное распространение пугающей информации о нём, наверное, даже опережающей само это явление, лихорадит экономику и в первую очередь её наиболее мобильную часть — финансовую сферу, считает доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Ирина Газизулина.

Ирина Газизулина «Наибольшее опасение вызывает ограничение международных связей: закрытие границ, транспортных сообщений, перемещение людей и товаров. Несомненно, в связи с этим изменится структура национальных экономик в пользу фармацевтической промышленности и здравоохранения, значительные преимущества получат крупные фармацевтические концерны с мировым именем. Сложный период ждет Китай и Южную Корею, находящихся на передовом фронте в борьбе с заболеванием коронавирусом. На российском рынке также происходят не совсем благоприятные изменения: наблюдается падение цены на нефть (фьючерсные контракты упали с начала года с 66,63 до 56,10 долл. США за баррель), наблюдается снижение курса национальной валюты с начала года к доллару США на 4,9%, евро 1,6%, нет стабильности на рынке инвестиций. В то же время наблюдается рост цены на золото на 14% и рост золотовалютных резервов в Банке России на 2,3% или на 6,4 млрд долл. США с начала года. Не все эти изменения связаны только с коронавирусом, здесь присутствуют и другие факторы, но общее напряжение сохраняется. В ближайшую неделю Банк России, с одной стороны, планирует незначительное изъятие денег из обращения — 63 млрд рублей, с другой стороны планирует увеличение остатков на счетах расширенного правительства в размере 621 млрд рублей, возможно, в какой то его части за счёт покупки иностранной валюты, а также предоставление ресурсов банковскому сектору на 2148 млрд рублей.

По мнению эксперта, увеличение денег в обращении, при сохраняющейся тенденции снижения цены на нефть и ограничении в международной торговли, приведёт к дальнейшему падению курса национальной валюты.