Киев, , 11:07 — REGNUM Украина может заработать на процессе приватизации государственных предприятий порядка 5 млрд долларов, заявил на конференции в Киеве первый заместитель министра экономики Павел Кухта.

Он напомнил, что министерство экономики завершает процесс передачи предприятий в Фонд госимущества на дальнейшую приватизацию.

«После этого там будет около 1000 предприятий с общей балансовой стоимостью активов около 3 млрд долл. Учитывая коэффициенты исторического роста от приватизации… это будет порядка 5 млрд долларов», — сказал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что согласно госбюджету-2020, Украина в этом году должна получить от приватизации 12 млрд грн. (около 0,5 млрд долларов).

Фонд госимущества намерен продать 5 больших объектов — отель «Днипро» в центре Киева, объединенную горно-химическую компанию, крупнейшее химическое предприятие страны — Одесский припортовый завод, отель «Президент», завод «Электротяжмаш».