Москва, , 10:40 — REGNUM В 2019 года число совместных займов Фонда развития промышленности (ФРП) и региональных фондов выросло в 1,5 раза. В целом экспертами фонда одобрено 235 проектов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФРП.

Фонд развития промышленности и региональные фонды в прошлом году выдали совместные льготные займы на общую сумму 2,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше к уровню 2018 года. Данные средства были направлены на реализацию 42 проектов промышленных предприятий.

В целом за год экспертный совет ФРП одобрил 235 проектов, часть из которых будет профинансирована в 2020 году. Из них 52 проекта одобрено в рамках совместного финансирования с региональными фондами развития промышленности.

Отметим, ФРП предоставляет льготные целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых, промышленные предприятия могут получить до 750 млн рублей. За четыре года, с 2015 по 2019 года, профинансировано 559 проектов, общий размер выделенных средств превысил 119 млрд рублей.

Напомним, Фонд развития промышленности основан в 2014 году путём преобразования Российского фонда технологического развития, его цель — модернизация промышленности, организация новых производств и обеспечение импортозамещения. Инициатором создания ФРП является Министерство промышленности и торговли РФ.