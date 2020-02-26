Москва, , 10:39 — REGNUM Протокол об изменении правил декларирования поставок нефтепродуктов из РФ в Армению правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

Документ был подписан РФ и Арменией в Москве в октября 2019 года.

Протокол устанавливает, что при поставках нефтепродуктов и необработанных природных алмазов из РФ в Армению не применяется временное периодическое таможенное декларирование. Однако такие нормы не затронут поставки природного газа.

Такое декларирование необходимо по закону РФ, но при этом временные таможенные декларации на эти товары считаются неподанными, так как товар не был вывезен.