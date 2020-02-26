Москва, , 10:32 — REGNUM Главная выставка страны — ВДНХ — в апреле 2020 года запускает масштабный проект «Регионы: открытие» о достижениях субъектов Российской Федерации, сообщается на портале мэра столицы.

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В павильоне «Рабочий и колхозница» в течение года будут проходить крупные выставки, рассказывающие об истории, деловой, культурной и социальной жизни разных регионов России.

Экспозиция каждого региона будет открыта в течение месяца, начиная с 1 апреля. Первой свои достижения и особенности продемонстрирует Свердловская область.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1939 года на ВДНХ республики СССР показывали свои рекорды в области промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре.

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