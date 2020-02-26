Вьентьян, , 10:32 — REGNUM С марта 2020 года авиакомпании Лаоса приостановят полёты в Южную Корею из-за охватившего страну коронавируса, сообщает англоязычная газета Vientiane Times со ссылкой на отраслевые источники.

«В связи с распространением коронавируса нового типа в Южной Корее все меньше граждан нашей страны используют данное направление. Мы приняли решение прекратить полёты до Южной Кореи в следующем месяце в связи с отсутствием пассажиров», — сообщили представители авиакомпании Lao Airlines.

Сообщается, что 25 февраля авиакомпания отменила рейс из Южной Кореи в Лаос из-за отсутствия пассажиров.

«Нам сложно назвать дату, когда наши авиакомпании возобновят полёты в Южную корею. Скорее всего это произойдет после стабилизации ситуации с распространением коронавируса нового типа», — сообщили представители авиационной отрасли.

Напомним, что 26 февраля в Южной Корее выявили 169 новых случаев заражения вирусом, а общее число зараженных увеличилось до 1 146 человек.

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