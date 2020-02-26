Вильнюс, , 10:23 — REGNUM Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич на созванной пресс-конференции после серии скандалов об умышленном загрязнении Куршского залива заявил, что уровень его загрязнения «в 30−40 раз меньше нормы, а в последнее время — в 70 раз», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля.

Таким образом он отверг обвинения экологических активистов, что в том числе в связи с умышленным загрязнением водоёма целлюлозно-бумажным заводом в Клайпеде Grigeo Klaipėda и Клайпедским портом, опасна для населения, а выловленная рыба — отравлена.

По его словам, в залив предприятия сливают воду, которая «даже чище, чем в заливе».

Напомним, что министерство защиты окружающей среды Литвы оценил ущерб экологии от слива производственных отходов только завода Grigeo Klaipėda в 60 млн евро, а после этого в Литве разразился скандал вокруг слива Клайпедским портом в залив воды с содержанием ртути.