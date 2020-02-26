Южно-Сахалинск, , 10:26 — REGNUM 13 млрд рублей из федерального бюджета планирует получить Сахалин для строительства взлётно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Действующая взлётно-посадочная полоса строилась в 1964 году и морально, и физически устарела. Об этом в ходе Дней Сахалина в Совете Федерации сообщил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Сенаторы поддержали предложение Лимаренко о включении взлётно-посадочной полосы в Южно-Сахалинске в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Дни Сахалинской области проходят в Совете Федерации. Глава региона Валерий Лимаренко рассказал о том, что сделано для повышения транспортной доступности островного региона, о планах по развитию воздушного и морского сообщения.