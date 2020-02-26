Москва, , 10:17 — REGNUM Цены на нефть 25 февраля не смогли развить первоначальный импульс восстановления и в итоге возобновили снижение, просев более чем на 2% по итогам дня. Нефть марки Brent вернулась под отметку $56 и, нарушив в моменте целостность уровня $54, расположилась непосредственно над ним, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Падение котировок выглядело закономерным и даже довольно скромным, учитывая масштабы обвала на мировых фондовых рынках на новой волне опасений из-за распространения коронавируса в мире.

На этом фоне американские индексы, которые до недавнего времени неустанно обновляли рекордные минимумы, впервые почти за два года достигли зоны перепроданности и уже растеряли очки, заработанные с начала года.

Тем временем отчет Американского института нефти показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли на 1,3 млн баррелей. Впрочем, релиз не оказал существенного влияния на динамику рынка, который ждет официальный релиз от минэнерго, который выйдет 26 февраля во второй половине дня.

Но основной тон Brent и далее будет задавать общий настрой инвесторов в отношении рисковых активов через призму темы с эпидемией коронавируса.

В краткосрочной перспективе фьючерсам нужно подтвердить восстановление над уровнем $54, но судя по небольшому медвежьему уклону на утренней сессии, вероятность дальнейшей просадки выше, чем шансы на возобновление роста», — полагает эксперт.

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