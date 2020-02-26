Чебоксары, , 10:15 — REGNUM В Чувашии усилят социальные гарантии. Дополнительные меры поддержки получат семьи, где воспитываются более пяти детей. Соответствующее поручение дал врио главы республики Олег Николаев по итогам первого приёма граждан по личным вопросам.

В числе посетителей были супруги из города Чебоксары, которые воспитывают шестерых детей и нуждаются в улучшении жилищных условий. Олег Николаев подчеркнул, что данный вопрос нужно решать комплексно, предусмотрев дополнительные меры поддержки для больших многодетных семей.

«Многодетными принято называть семьи с тремя и более детьми. Им оказываем соответствующую государственную поддержку. Но одно дело, когда в семье три ребенка, и совершенно другое, когда детей пять. Очевидно, что требуются разные подходы к оказанию поддержки этим семьям», — отметил врио главы республики, поручив правительству предусмотреть дополнительные меры поддержки для семей, где воспитывают пять и более детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в республике родились 11 663 ребёнка, что на 10,7% (или на 1402 человека) меньше по сравнению с 2018 годом. Из них 4 058 детей (34,8% от общего числа родившихся живыми) были первенцами в семьях, 4 566 детей (39,1%) — вторыми, 2 271 ребёнок (19,5%) — третьими, 766 детей (6,6%) — четвертыми и более.

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