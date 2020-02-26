Москва, , 10:13 — REGNUM Распродажи рублевых активов, в частности российских ОФЗ, а также снижение рынка нефти спровоцировало падение национальной валюты в начале недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Паника обусловлена распространением коронавируса. Особую обеспокоенность инвесторов вызывают последние данные быстрого «расползания» коронавируса за пределами Китая, в том числе в Ираке и Омане — страны экспортеры нефти.

При этом страны ОПЕК+ не спешат дополнительно ограничивать добычу. 25 февраля министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения в рамках ОПЕК+.

Сегодня, 26 февраля, вероятно, падение рубля продолжится. Причинами падения останутся прежние факторы.

В рамках техники валютная пара доллар/рубль до конца недели может достигнуть диапазона 67 — 67,50», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль резко упал на 2%