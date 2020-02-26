Белореченск, Краснодарский край, , 10:05 — REGNUM Белореченский полигон ТКО в Белореченском районе Краснодарского края возобновляет работу по решению суда от 25 февраля. Решение разрешить эксплуатировать мусорный полигон принял Краснодарский краевой суд.

Как уточнили в суде, компания «Крайжилкомресурс» устранила нарушения, пишет «Коммерсантъ-Черноземье».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Белореченский районный суд принял решение о приостановке на 20 суток — до 10 марта — Белореченского полигона, предписав компании-эксплутатору АО «Крайжилкомресурс» устранить нарушения.

Работа первой очереди Белореченского полигона ранее вызвала массовые жалобы местных жителей, которые сообщали о непрекращающихся вони и задымлении.

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