Пекин, , 10:05 — REGNUM Расходы на борьбу с коронавирусом нового типа превысили в Китае 100 млрд юаней или $14 млрд. Такие данные приводит 26 февраля Центральное телевидение Китая.

Правительство продолжает выделять средства на лечение заразившихся людей, дезинфекцию помещений и объектов и другие мероприятия, призванные обеспечить защиту населения. Траты уже составили 100,87 млрд юаней, что соответствует $14,36 млрд.

Из центрального госбюджета было выделено около трети средств, остальное обеспечили власти регионов. Значительная доля финансирования идёт в провинцию Хубэй, где инфицированных больше всего.

Как сообщало ИА REGNUM, от коронавируса нового типа в Китае скончались более 2,6 тыс. человек. Зафиксировано более 77,6 тыс. случаев заражения.

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