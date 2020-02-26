Симферополь, , 10:00 — REGNUM Капитальный ремонт улицы ул. Розы Люксембург (Александра Невского) в Симферополе полностью завершится в апреле, когда подрядчик заново переложит верхний слой асфальта. Об этом 26 февраля на оперативно-хозяйственном совещании сообщила начальник департамента капстроительства администрации города Алла Кудряшова.

«Объект не введён по причине замечаний в части укладки асфальта из-за отсутствия показателей ровности. В декабре выдано предписание на устранение, выдано гарантийное письмо. В апреле при наступлении положительных температур подрядчик произведёт замену верхнего слоя, в том числе разметки», — отметила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма раскритиковал качество ремонта дорожного покрытия на реконструированной в Симферополе улице Александра Невского, заявив, что подрядчику не заплатят деньги. По словам специалистов, дорога на этой улице относится к «третьей категории», а при ремонте использовался не подходящий материал ЩМА 20 — щебеночно-мастичный асфальтобетон.

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