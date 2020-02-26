Тбилиси, , 09:54 — REGNUM Туристический сектор Грузии из-за мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 будет терять до 30 млн лари (около $11 млн) в месяц, но на это придется пойти. Так прокомментировала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 25 февраля ограничение авиасообщений с Китаем и Ираном, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Прямой ущерб только от направления Ирана и Китая, который мы ожидаем в туризме, это, по меньшей мере, 30 миллионов лари в месяц», — рассказала Турнава.

Она также отметила, что безопасность здоровья жителей Грузии — это главное, поэтому власти Грузии идут на такие непопулярные меры.

Стоит отметить, что 25 февраля грузинский эксперт по экономике Вахтанг Чараия оценил потери туристического сектора Грузии из-за прекращения авиарейсов в Китай и Иран в районе $100 млн только в ближайшие четыре — шесть месяцев.

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