Оренбург, , 09:32 — REGNUM В Оренбургской области в районе международного автомобильного пункта пропуска «Орск» задержан грузовик, в котором выявлено запрещенное к ввозу в Россию продовольствие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, в грузовом отсеке фуры обнаружено 15 тонн сыра, страной — производителем которого является Украина. Продукция перевозилась из Казахстана в Чебоксары.

«Запрещенная к ввозу продукция изъята из оборота и будет комиссионно уничтожена», — сказали в Россельхознадзоре.