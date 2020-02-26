Сеул, , 09:32 — REGNUM В феврале 2020 года индекс деловой активности (BSI) в Южной Корее составил 60 пунктов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, по сравнению с январем текущего года индекс сократился на 10 пунктов, что является самым большим падением с января 2003 года.

Известно, что в июне 2015 года во время эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS), в июле 2012 года во время европейского долгового кризиса и в ноябре 2011 года во время финансового кризиса показатель сократился лишь на 9 пунктов.

Отмечается, что деловая активность в Южной Корее продолжает падать из-за распространения коронавируса нового типа.

В феврале 2016 года из-за сокращения экспорта товаров из Южной Кореи, происходящего на фоне замедления мировой экономики, индекс опускался до 63 пунктов.

Индекс деловой активности — показатель, оценивающий настроения производителей. Показатель более 100 пунктов означает, что большинство производителей положительно смотрят в ближайшее будущее, ниже ста — отрицательно.