Лондон, , 09:29 — REGNUM Распространение коронавируса нового типа отразилось на совокупной стоимости британских компаний, акции которых продаются на Лондонской фондовой бирже. За два дня эти компании подешевели более чем на $126 млрд.

Торги 25 февраля завершились снижением индекса FTSE-100 на 1,94%, до 7017 пунктов. Его расчёт ведется с учётом стоимости акций ста компаний с наибольшей капитализацией.

Общая капитализация британских компаний уменьшилась за 25 февраля примерно на 35 млрд фунтов ($45,5 млрд), а 24 февраля — на 62 млрд фунтов ($81 млрд). Речь идёт о наиболее активном снижении за пять месяцев, отмечает газета The Guardian.

Больше всего распространение коронавируса отразилось на компаниях, связанных с туризмом и поставкой в Китай товаров класса люкс.

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