26 февраля 2020 | Время чтения 9 мин

Более 20 тысяч пострадавших клиентов, приговор и колония для двух бывших глав правления, арест бывшего топ-менеджера и возбуждение дела по статье «Преднамеренное банкротство». Так на сегодня выглядит дело «Инвестбанка».

Анастасия Степанова, , 09:26 — REGNUM Что связывает бывшего топ-менеджера «Инвестбанка», арестованного в конце февраля 2020 года Сергея Менделеева, и опальных российских банкиров Антоновых и Горбунцова? Может ли дело Менделеева стать новым витком в деле экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко? Отзыв лицензии и банкротство российского банка вылилось в почти детективную историю. ИА REGNUM проанализировало, что же произошло в «Инвестбанке».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Связь с Захарченко в деле Менделеева: есть ли она?

Громкое уголовное дело в отношении бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, теперь уже бывшего полковника Дмитрия Захарченко завершилось осуждением на 12,5 года колонии строгого режима и штрафом 117,99 млн рублей. Срок Захарченко отбывает в колонии в Мордовии.

Дмитрий Захарченко Дарья Антонова © ИА REGNUM

Экс-полицейскому вменяли получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. Следователи отмечали, что в 2015 году полковник и ещё один гражданин потребовали от владельца сети ресторанов 50%-ную скидку за общее покровительство. Экономия «на обедах» составила свыше 3 млн рублей. Через год, по данным следствия, этот же фигурант предупредил свою знакомую-банкира о предстоящем обыске по делу о мошенничестве. Следователи считают, что в целом Захарченко было получено более 2 млрд рублей «платы» за покровительство. При обыске у экс-полицейского были обнаружены 120 млн долларов США и 2 млн евро наличными (соответствует примерно 9 млрд рублей). Есть версия, что деньги некогда принадлежали «Нота-банку», в 2015 году оставшемуся без лицензии.

9 млрд рублей, обнаруженных у Захарченко, решением суда взысканы в пользу государства, но их происхождение до сих пор неизвестно. С изъятием средств не согласен сам фигурант, недавно его защита заявила о планах обжаловать решение.

А пока в деле Захарченко всё идёт своим чередом, в ситуации с другим банком появились указания на связи бывшего топ-менеджера и экс-владельца пакета в 40% с полковником. Так ли это, покажет время.

«Арестованный по запросу СД МВД экс-банкир Сергей Менделеев стал очередным витком развития дела бывшего начальника «энергетического» управления ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко. Однако вменяемые ему (Менделееву) события — преднамеренное банкротство Инвестбанка — к экс-полковнику не относятся (хотя есть вероятность, что мы многого не знаем)», — пишет телеграм-канал «Судебные кроссовки».

Экс-банкир Сергей Менделеев

Уголовный эпизод

В марте 2011 года крупный акционер «Инвестбанка» — тогда ещё глава «Конверс групп» Владимир Антонов продал свой пакет акций давнему бизнес-партнёру Сергею Менделееву. Последний получил пост председателя правления, который до него, с сентября 2010 года, занимал Сергей Зайцев.

Зайцев, по данным газеты «Коммерсантъ», около десятка лет до этого работал в структурах АФК «Система». После того как оставил пост, Зайцев остался «в группе бизнес-структур Сергея Менделеева в должности советника председателя правления Инвестбанка».

С Владимиром Антоновым Сергея Менделеева связывает не только продажа пакета акций банка, но и участие в создании НП «Столичный профессиональный хоккейный клуб «Спартак» в 2010 году.

На сегодня Менделеев — фигурант уголовного дела. 21 февраля 2020 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения. Экс-банкиру вменяется ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»). Ходатайство удовлетворила судья Сизинцева.

Известно, что под стражей фигурант проведёт два месяца — до 20 апреля.

На момент задержания Менделеев занимал пост президента «Федерации хоккея Москвы», созданной в феврале 2000 года группой лиц. Из примечательных соучредителей — Валерий Павлинович Шанцев, чьи данные совпадают с данными бывшего нижегородского губернатора, который в сентябре 2017 года покинул свой пост. На 2019 год Шанцев был главой совета директоров компании «Аэромакс», входящей в инвестиционную группу АФК «Система».

Валерий Павлинович Шанцев Kremlin.ru

Возвращаясь к Менделееву. По данным ЕГРЮЛ, он является индивидуальным предпринимателем (операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе), а также соучредителем трёх юрлиц в Москве, связанных с обработкой вторичного неметаллического сырья, строительством зданий и разработкой компьютерного программного обеспечения. Он также числится в числе соучредителей банкротящегося НП «Столичный профессиональный хоккейный клуб «Спартак».

О «Инвестбанке» и потере лицензии

«Инвестбанк» был создан в 1989 году в Калининграде группой местных компаний, но с 2011 года головной офис базировался в Москве.

После кризиса 1998 года банк испытал трудности и попал под управление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». После санации компания реализовала порядка 85% своих акций частным лицам. Владимир и Александр Антоновы появились в числе владельцев в 2007 году — через «Конверс групп». По открытым данным, после реорганизации банка в 2008 году в него влились «Конверс банк» Антоновых, ОАО «Воронежский промышленный банк» и свердловское ОАО «Коммерческий банк «ГРАН».

Сергей Менделеев приобрёл акции у Антоновых в 2011 году, став владельцем более 40%, которыми владел вплоть до мая 2012 года. Свой пакет он реализовал Сергею Мастюгину.

На октябрь 2013 года основными акционерами банка были ЗАО «Компания «Статус» (доля — 19,94%), конечным бенефициаром которого является Василий Свинарчук из Подмосковья, ЗАО «Инвестиционная группа «ГРАДА» с долей 16,68% (владелец — Сергей Мастюгин из Смоленской области), ЗАО «Центр управления активами» — 15,85% (владелец — Наталья Глухова), ООО «Финактив» — 14,8% (на тот момент владелец — Оксана Сорокопуд), кипрская компания Rekha Holdings Limited — 10,2% (владелец — гражданин США, проживающий в Великобритании, Блейк Аустин Клейн), а также четыре физлица из Подмосковья, Краснодарская края, Смоленской области и кипрская компания Aggonar Holdings Ltd.

13 декабря 2013 года приказом Центробанка России у АКБ «Инвестбанк» была отозвана лицензия. Среди причин регулятор называл нарушение профильных законов, существенную «недостоверность отчётных данных», «неудовлетворительное качество активов, которые не формировали достаточный денежный поток». В связи с тем, что регулятор не увидел «перспектив восстановления финансового положения банка и во избежание дальнейшего усугубления ситуации», было принято решение о прекращении деятельности.

«Инвестбанк»: банкротство

В марте 2014 года банк был признан банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство, которое продолжается до сих пор.

Без уголовных эпизодов банкротное дело не обошлось. В июле 2017 года Таганский районный суд г. Москвы признал виновными в злоупотреблении полномочиями и растрате бывших топ-менеджеров банка Сергея Мастюгина и Ольгу Боргардт.

В решении суда уточнялось, что «Мастюгин С. Б., не позднее апреля 2012 года являлся акционером, владеющим, как лично, так и совместно с подконтрольными ему лицами, 86,89% от уставного капитала» банка. Отмечалось, что ЦБ РФ выявил «факты неадекватной оценки кредитного риска по ссудной задолженности ряда юридических и физических лиц». По имеющейся информации, оба фигуранта проходят и по делу о преднамеренном банкротстве, которое ещё расследуется.

Также в июле 2019 года суд по требованию АСВ привлёк к субсидиарной ответственности бывших членов правления и наблюдательного совета. Всего были привлечены почти 20 человек, включая самого Менделеева, Мастюгина, Боргардт и гражданина Германии Падзу Хуберта. Сумма претензий — 40 543 052 000 рублей. Производство по определению размера субсидиарной ответственности каждого приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.

В ходе рассмотрения заявления о субсидиарной ответственности отмечалось, что проблемы банка связаны в том числе с выдачей «технических ссуд 43 заемщикам банка», расторжением договоров залогов по кредитам, заключённым с техническими заемщиками, замещением «прав требований к ООО «Связьстрой Недвижимость» по оплате рыночной ссудной задолженности ООО «Агентство генерального брокера АГСЕС» по договору уступки прав требования на требования к технической компании ООО «БрукОстен»», а также переводом долга, приобретением «заведомо неоплатных облигаций нерезидентов SOFINA AG и Wertbau Gmbh», замещением «высоколиквидных ценных бумаг US TREASURY NOTES на требования к техническим компаниям-нерезидентам Forestmore Holdings Limited и Forestower Holdings Limited» и безвозмездным отчуждением «в преддверии отзыва у банка лицензии принадлежащих ему ценных бумаг (паев ЗПИФН «Первый Земельный», ЗПИФР «Четвертый Земельный», акций ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Московская объединённая электросетевая компания», еврооблигаций Россия».

На начало января 2020 года у банка есть обязательства перед 20 395 кредиторами на сумму 63 408 420 000 рублей.

На днях в банке продлили до 20 апреля 2020 года срок расчётов с кредиторами первой очереди. Следующее заседание с отчётом конкурсного управляющего назначено на 26 марта 2020 года. Расследование ряда уголовных эпизодов по делу банка продолжается.