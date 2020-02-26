Москва, , 09:29 — REGNUM За январь 2020 года на авторынке России был перепродан 17 191 грузовик с пробегом — на 16,2% больше по сравнению с январем 2019 года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

При этом за отчетный период на вторичном авторынке страны было продано 9 613 грузовых машин отечественного производства, что на 16% больше, чем год назад. Кроме того, перепродажи грузовых авто иностранных брендов также выросли на 16,5%, до 7 578 единиц.

Самая большая доля на вторичном авторынке грузовых машин у техники компании КамАЗ (свыше 27% рынка). За январь в России было реализовано 4 724 грузовика с пробегом бренда КамАЗ. Этот результат на 18% превышает уровень перепродаж прошлого года.

На втором месте подержанные грузовики Горьковского автозавода. За январь 2020 года в стране было перепродано 1 836 экземпляров грузовиков ГАЗ — на 2% больше, чем в январе 2019 года. Замыкает тройку лидеров подержанных грузовые машины МАЗ, чьи продажи в январе оказались на уровне января прошлого года.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Volvo (1 046 шт.; +18%) и Scania (1 035 шт.; +35%).

Напомним, КамАЗ планирует в текущем году увеличить продажи пассажирского транспорта на 54%.

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