Пермь, , 09:07 — REGNUM В Пермском крае с начала 2020 года заявки на льготные ипотечные кредиты для получения жилья в сельской местности подали 344 человека. Общий объем финансов по поданным заявкам составляет 744 млн рубле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Лидирует по количеству заявок Пермский район. Здесь подано 288 заявок на сумму 540 млн рублей.

Добавим, заявки на льготную ипотеку рассматриваются в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется в регионе с 2020 года. Документ предусматривает обеспечение населения в сельской местности доступным и комфортным жильем. При этом граждане могут потратить кредитные средства как на уже готовый дом, так и на земельный участок для строительства жилья.