Чебоксары, , 09:04 — REGNUM В Чувашии на очередной сессии Госсовета республики будут рассмотрены вопросы в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в части совершенствования федерального законодательства. Парламентарии планируют рассмотреть «проблемные вопросы» и пути их решения, направив соответствующее обращение председателю федерального правительства Михаилу Мишустину, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт об обращении с отходами «как со вторичными материальными ресурсами». В проекте обращения отмечается, что в настоящее время законодательно не закреплены правовые нормы, которые регламентируют данный процесс, а сама инфраструктура для сортировки и переработки ТКО «только начинает появляться». В связи с этим депутаты обращают внимание на две проблемы, «которые требуют обсуждения и решения на федеральном уровне».

В первую очередь, по мнению авторов обращения, необходимо определить порядок экономического стимулирования юридических и физических лиц при раздельном сборе отходов. В настоящее время оплата «мусорных» услуг производится по установленным тарифам за определенный объем неразделённых ТКО, не учитывающих возможность раздельного сбора отходов. В результате у бизнеса и населения нет «мотивации к раздельному сбору ТКО».

«Развитию системы раздельного сбора ТКО также препятствует отсутствие преференций для хозяйствующих субъектов, использующих продукцию, полученную из вторичных материальных ресурсов. Вследствие этого отсутствует спрос на данную продукцию, а следовательно — и потребность в соответствующем сырье. Данное обстоятельство не способствует снижению количества размещаемых на полигонах отходов», — отмечается в проекте.

В связи с этим предлагается, к примеру, законодательно определить порядок накопления и сбора вторичных материальных ресурсов, образующихся в результате раздельного сбора ТКО, утвердить дифференцированную оплату и разработать комплекс мер по поддержке организаций, которые используют продукцию из вторсырья. Также предлагается определить порядок стимулирования предприятий и населения при внедрении раздельного сбора отходов «в части снижения оплаты коммунальных услуг по сбору и вывозу ТКО исходя из фактического объёма их образования».

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте обращения также предлагается на федеральном уровне пересмотреть нормативы вывоза мусора из сельской местности, потому что в составе «ТКО в сельской местности» «отсутствуют «сырые» составляющие (пищевые, растительные и т.п. отходы)», поэтому «срок хранения в контейнерах таких отходов может быть увеличен».

Напомним, к 2024 году в России должна быть сформирована комплексная система обращения с ТКО, где приоритет будет отдан системе раздельного сбора мусора и созданию мощностей по их вторичной переработке.

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