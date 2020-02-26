Бишкек, , 09:04 — REGNUM Энергетический сектор Киргизии может оказаться в кризисной ситуации. Об этом заявила замдиректора госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Миргуль Айдарова на заседании профильного парламентского комитета, передает «24.kg».

По ее словам, это может произойти из-за того, что в ближайшие четыре года энергокомпаниям страны придется выплатить крупные суммы по ранее полученным кредитам

Так, в 2020 году им придется изыскать на покрытие долговых обязательств 5 млрд сомов (4,6 млрд рублей), а в 2023 году — уже 9,5 млрд сомов (8,7 млрд рублей).

Также чиновница отметила, что в связи с накопившимися долгами госагентство предлагает объявить мораторий на получение кредитов для энергетического сектора Киргизии хотя бы до выплаты большей части имеющихся кредитов.

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