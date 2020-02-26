Гонконг, Китай, , 09:00 — REGNUM Власти Гонконга выплатят каждому взрослому жителю почти $1,3 тыс. в качестве меры социальной поддержки в условиях вспышки коронавируса. Об этом 26 февраля заявил представитель администрации Гонконга Пол Чан.

«После тщательного рассмотрения мы решили выделить по 10 тыс. гонконгских долларов ($1,3 тыс.) постоянным жителям Гонконга в возрасте старше 18 лет для стимулирования потребления и облегчения финансового бремени населения», — сказал он, отметив, что вспыхнувшие в 2019 году антиправительственные протесты и новая эпидемия коронавируса нанесли тяжелый удар по экономике Гонконга.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля в Гонконге зарегистрирован 81 человек с коронавирусом, два человека скончались. Ранее в Гонконге вступил в силу режим обязательного 14-дневного карантина для всех, кто въезжает в этот район из материкового Китая.

Порядка 2 422 человек в Китае выздоровели за прошедшие сутки после того, как у них был диагностирован коронавирус COVID-19.

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