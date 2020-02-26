Париж, , 08:56 — REGNUM Банк Франции готовится пересмотреть прогноз роста ВВП на 2020 год в сторону снижения из-за коронавируса, сообщает Le Figaro.

Ожидалось, что рост ВВП Франции будет на уровне 1,1% в 2020 году.

«Мы непременно пересмотрим рост ВВП в сторону понижения, когда прогнозы центрального банка будут обновлены 23 марта», — говорится в заявлении Банка Франции, отмечая, что эпидемия коронавируса «будет иметь негативные, но временные последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее таможня и Банк Франции предоставили данные по внешней торговле государства за 2019 год.

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