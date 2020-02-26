Чебоксары, , 08:43 — REGNUM Депутаты Госсовета Чувашии на ближайшей сессии планируют рассмотреть обращение председателю федерального правительства Михаилу Мишустину по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). В частности, предлагается на федеральном уровне пересмотреть частоту вывоза мусора из сельской местности, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В проекте обращения предлагается нормативно закрепить возможность увеличения сроков вывоза ТКО из сельских населённых пунктов, «с площадок накопления ТКО для индивидуальных домовладений».

«Необходимо учитывать, что состав ТКО в сельской местности отличается от состава ТКО в крупных населенных пунктах. В частности, в нём отсутствуют «сырые» составляющие (пищевые, растительные и т.п. отходы). Соответственно, срок хранения в контейнерах таких отходов может быть увеличен», — говорится, в частности, в документе.

Напомним, в прошлом году в Чувашии перевозкой ТКО занимались 17 организаций. Мусор вывозят на семь полигонов и пять санкционированных свалок. Всего в республике необходимо было установить более 25,7 тыс. контейнеров.

Отметим, в рамках национальных целей к 2024 году в России должна быть сформирована комплексная система обращения с ТКО, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. Акценты будут сделаны на развитие системы раздельного сбора мусора и создание мощностей по их вторичной переработке.