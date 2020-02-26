Сеул, , 08:34 — REGNUM В Южной Корее вновь зафиксировали снижение объёмов экспорта товаров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в январе 2020 года индекс физического объёма экспорта составил 106 пунктов, что на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что показатель продолжал падать на протяжении семи месяцев подряд с мая по ноябрь 2019 года, в декабре в стране зафиксировали восстановление индекса, однако в январе 2020 года он снова упал.

Эксперты отмечают, что объём экспорта компьютеров, электронных и оптических приборов вырос на 16,6%, однако объём экспорта химической продукции сократился на 6,7%.

За аналогичный период индекс физического объёма импорта также сократился на 4,1%.