Кызыл, , 08:18 — REGNUM Статистики назвали цены масленичного стола в Туве. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, среди основных ингредиентов для приготовления блинов за год (январь 2020 года по отношению к январю 2019 года) в республике подорожали сливочное масло (на 13,8%), сметана (на 11,8%), куриные яйца (на 4,4%).

Также выросли в цене молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% (на 4,2%), пшеничная мука (на 3,4%).

При этом за указанный период снизились цены на сахар-песок (на 29,5%) и подсолнечное масло (на 0,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, также статистики назвали цены масленичного стола в Хакасии и Красноярском крае.

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