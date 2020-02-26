Сеул, , 08:17 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее появились на свет 303 100 младенцев, что на 7,3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Число смертей также сократилось на 1,2%, до 295 тыс. случаев. Чистый прирост населения составил 8 тыс. человек, что на 12 тыс. человек меньше, чем в 2018 году.

Известно, что данный показатель впервые упал ниже отметки в 10 тыс. человек. В 1983 году чистый прирост населения составлял 520 тыс. человек, в 2005 году — 190 тыс. человек, в 2016 году — 125 тыс. человек.

Предполагается, что с 2020 года численность населения Южной Кореи начнёт сокращаться, поскольку число смертей превысит число рождений.