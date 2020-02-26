Москва, , 08:10 — REGNUM Торги по нефти сорта Brent завершились снижением на 2,07%, до уровня $54,99. Нефть подешевела на опасениях по поводу распространения коронавируса и его негативного влияния на спрос на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,3 млн баррелей (ожидалось +2,8 млн баррелей).

Запасы дистиллятов уменьшились на 706 тыс. баррелей (ожидалось — 900 тыс.) Запасы бензина увеличились на 74 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,9 млн баррелей).

Минэнерго США опубликует свой отчет 26 февраля в 18:30 мск. Ожидается, что запасы нефти за отчетную неделю до 21 февраля вырастут на 2 млн баррелей.

Поддержать цены от падения способна ОПЕК. Производители встретятся в Вене 5−6 марта, чтобы определить дальнейшую политику.

Если по итогам встречи добыча будет сокращена, то падение нефтяных котировок замедлится. 25 и 26 февраля ценовые колебания ожидаются в диапазоне $53,30−57,65.

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