Амстердам, , 08:05 — REGNUM Около половины фермеров в Нидерландах согласны на дополнительные меры по защите окружающей среды, однако для этого им требуются уверенность в своём будущем и дополнительная поддержка. Об этом стало известно из исследования, проведённого Агентством по экологической экспертизе совместно с Амстердамским свободным университетом.

Более половины фермеров уже в своей деятельности считаются с окружающей средой. В исследовании приводятся такие примеры, как косьба травы после завершения сезона насиживания у полевых птиц, замена обычных кормов на более экологически чистые или переход на более чистые машины.

В исследовании говорится, что постоянные перемены в государственной политике в этой области не способствуют экологически чистому фермерству. Постоянные перемены в государственной политике лишают фермеров уверенности в своих доходах. Увеличение числа «зелёных» европейских субсидий, а также упрощение процедур по оформлению банковских займов, по мнению исследователей, гораздо больше идут на пользу экологически чистому фермерству.