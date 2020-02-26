Москва, , 08:04 — REGNUM Торги по рублевым парам 25 февраля завершились ростом. Российская валюта подешевела к иностранным валютам на 2%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль повысилась на 2,05%, до 65,38 руб., евро/рубль — на 2,27%, до 71,10 руб., фунт/рубль — на 2,38%, до 85,14 руб.

Резкое падение на 2% было вызвано тем, что 24 февраля Мосбиржа была закрыта из-за национального праздника, а на Форекс пара доллар/рубль повышалась до 65,82 руб. 25 февраля рынок отыграл события понедельника.

Американские фондовые индексы за вчерашний день просели еще на 3%. Сообщения о продолжающемся распространении коронавируса в Италии, Южной Кореи, а также в других странах Европы и в США оказали негативное влияние на финансовые рынки.

На фоне негативных новостей о коронавирусе нефть сорта Brent подешевела на 2%, до $54,99. Инвесторы опасаются за снижение спроса на нефть из-за замедления мировой экономики.

Сегодня, 26 февраля, на торгах в Азии нефть торгуется в положительной области на уровне $55,20. В центре внимания участников рынка по-прежнему остается распространение коронавируса.

На спот рынке пара доллар/рубль торгуется на сопротивлении 65,30 руб. Без новых драйверов покупателям не поднять курс доллара.

Если ситуация ухудшится на фондовых площадках, то тогда можно рассматривать цели на уровнях 66,72 и 68,62 руб. Для нисходящей коррекции целевая область находится на уровне 64,26 руб.

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