Пинсян, , 07:29 — REGNUM Первый поезд груженый вьетнамскими фруктами, прибыл в Гуанси-Чжуанский автономный района на юге Китая, сообщает 26 февраля агентство Синьхуа.

Поезд отправился с железнодорожного вокзала вьетнамского Донрг Данга на севере Вьетнама с более чем 150 тоннами питайи. Фрукт далее отправится в городе по всему Китаю после проведения карантинной инспекции в логистическом центре порта Пинсяна на границе с Вьетнамом.

Импорт фруктов через железнодорожный порт Пинсяна в Китае стартовал буквально недавно, но уже запланировано увеличить количество «фруктовых» поездов из Вьетнама до двух-трех в неделю. Как, впрочем, и разнообразить ассортимент импортируемых фруктов.