Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Эксперты Института международных финансов (IIF, базируется в США) скептически отнеслись к введению потенциальных санкций против России в связи с их низкой эффективностью. Свои аргументы они представили в докладе «Дело об американских санкциях против России».

«Новые санкции вряд ли навредят России и при этом будут иметь значительные непредусмотренные и неопределенные последствия для рынков», — цитирует РБК заместителя главного экономиста IIF Элину Рыбакову.

В документе говорится, что с 2014 года, когда были введены первые санкции из-за событий на Украине, экономика России существенно укрепилась.

В частности, это касается плавающего курса рубля, выступающего основным поглотителем шоков, малой зависимости российских предприятий от западных кредитов, профицита текущего счёта и федерального бюджета и низкого уровня госдолга. Также Россия обладает большим объёмом международных резервов.

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