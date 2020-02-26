Южно-Сахалинск, , 07:06 — REGNUM В Совете Федерации проходят Дни Сахалинской области. Губернатор островного региона Валерий Лимаренко рассказал о том, как решается важнейший для области вопрос — транспортной доступности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«За год с небольшим, что я руковожу Сахалинской областью, нам многое удалось сделать. Можно прямо сейчас купить билет и улететь на Сахалин, с этим проблем нет. Так же можно улететь и с Сахалина. Мы строим суда, которые будут перевозить грузы и пассажиров. Это паромы для переправы Ванино — Холмск, нашей «дороги жизни», по которой перевозят и железнодорожные составы, и автомобили, и людей. Мы своими средствами добились того, что маршруты внутри области у нас подешевели в два — три раза. Сейчас по цене вполне доступно полететь и на Курильские острова, и на север Сахалина. Мы сейчас создаём программу развития, в рамках которой будем делать ещё несколько маршрутов внутри области», — рассказал Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, две южно-корейские компании могут запустить рейсы с Сахалина. Переговоры об этом ведутся на уровне правительства островного региона.