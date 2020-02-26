Владивосток, , 06:37 — REGNUM В бюджете Приморского края выделили дополнительные 15,7 млрд рублей на социальную политику, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«С учётом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета на 2020 год по доходам составят 137,6 млрд рублей, по расходам — 157,3 млрд рублей. Доходная часть из-за федеральных денег увеличивается на 832 млн рублей. Расходы, в основном на «социалку» увеличены на 15,7 млрд», — пояснили в правительстве.

Корректировки приняты большинством голосов сразу в трёх чтениях на очередном заседании Законодательного собрания 26 февраля. У правительства Приморья вызывает недоумение то, почему-то некоторые депутаты не отозвались на социальные корректировки.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в Москве в 2019 году неналоговые доходы составили 276,6 млрд рублей. Это на 8,3% больше, чем в 2018 году.