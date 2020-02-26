Москва, , 06:16 — REGNUM Ввести в России минимальную розничную цену на пиво попросили у министерства финансов в Союзе российских пивоваров. Об этом говорится в письме, адресованном главе Минфина РФ Антону Силуанову.

«Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки обычной питьевой воды», — цитирует РИА Новости председателя совета союза Даниила Бримана.

По его словам, предлагаемая мера позволит снизить объемы нелегального рынка пива и потребление некачественного алкоголя.

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Отмечается, что для рассмотрения вопроса в организации готовы предоставить данные статистики, подтверждающие состояние дел на рынке, а также провести рабочую встречу для обсуждения вопроса.

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