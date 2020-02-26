Москва, , 06:03 — REGNUM Сроки поставки зерна из России в Китай сдвинулись на полтора-два месяца в связи с распространением коронавируса, сообщил 25 февраля журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

«Речь пока о задержке по времени, а не о недопоставках объёмов», — сказал он.

Он добавил, что проблемы с отгрузками зерна начались в начале февраля 2020 года. В настоящее время российские экспортёры отправляют только те объемы, которые были отгружены до закрытия пунктов пропуска.

Ранее в феврале грузоперевозки между Китаем и Россией были возобновлены в ограниченном режиме. Несмотря на эпидемию, ежедневно через российско-китайскую границу проходят более 100 грузовых автомобилей и 20−25 железнодорожных составов.

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