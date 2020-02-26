Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Воздействие вспышки коронавируса на американскую и другие экономики отслеживает Федеральная резервная система (ФРС) США, 25 февраля заявил заместитель председателя ФРС Ричард Кларида, выступая на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса.

По словам представителя ФРС, говорить об объемах и продолжительности пагубных явлений еще рано, но риски существуют. Он отметил, что в первом квартале этого года коронавирус окажет заметное влияние на экономику КНР.

Кларида добавил, что инфляция в США находится под контролем ФРС.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что коронавирус COVID-19 представляет серьезную проблему для глобальной экономики.

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