Посёлок городского типа Агинское, Забайкальский край, , 06:02 — REGNUM В забайкальском поселке Агинское открылся дополнительный корпус к детскому саду «Ромашка» на 36 мест. Как поясняет пресс-служба забайкальского губернатора, это спало возможным благодаря программе по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет по национальному проекту «Демография».

В Агинском открылся ясельный корпус к детскому саду на 36 мест Правительство Забайкальского края

У мамы Эржены Ойдоковой родились двое детей, младшему Максару уже исполнилось два года, он впервые пошел в новенький детский сад.

«Теперь у меня есть возможность работать и заниматься хозяйством. Мы пойдем в «Ромашку», потому что он расположен рядом с нашим домом, там работают профессионалы, материальная база очень хорошая. Это большой праздник для всех родителей, у которых дети до трех лет», — сказала Эржена Ойдокова.

На строительство нового корпуса «Ромашки» было затрачено 30 миллионов рублей, на его оснащение 1, 1 миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Демография» Забайкалью выделяется более 1,6 миллиарда рублей на строительство яслей. Это позволить создать 2116 мест в детских садах региона.