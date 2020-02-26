Пекин, , 05:03 — REGNUM Азиатский банк развития (ADB) сообщил о предоставлении займа в размере 130 млн юаней (около $18,6 млн) китайской фармацевтической фирме с целью оказания помощи в сдерживании эпидемии нового коронавируса, сообщает 25 февраля агентство Синьхуа.

Компания Jointown Pharmaceutical Group (Jointown) со штаб-квартирой в Ухане, столице провинции Хубэй, эпицентра эпидемии нового коронавируса в Китае, была выделена местным правительством в качестве одной из тех, что закупает и распространяет лекарства и предметы медицинского значения во время эпидемии.

В банке сообщили, что займ сроком на два года призван поддержать усилия компании по сдерживанию эпидемии и обеспечить бесперебойные поставки медикаментов и товаров первой необходимости всем нуждающимся. В этот перечень входят защитные костюмы, перчатки, очки, маски и респираторы.