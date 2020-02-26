Владивосток, , 05:07 — REGNUM На исполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» Дальнему Востоку выделят из федерального бюджета более 34,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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В 2020—2024 годах регион получит 34,872 млрд рублей, которые направят на благоустройство 39 путепроводов и 11 км искусственных сооружений.

«Из общей суммы Бурятия получит более 5,172 млрд рублей, Приамурье — почти 6,232 млрд, Забайкалье — более 2,4 млрд, Якутия — свыше 4,269 млрд, Сахалинская область — более 2,767 млрд рублей, Хабаровский край — 2,5 млрд рублей, ЕАО — 619 млн рублей, Колыма — 1,213 млрд, Приморье — 7,649 млрд, Чукотка — 501 млн рублей и Камчатка — 1,546 млрд», — добавили в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Михаил Мишустин поддержал жителей Кургана создать в регионах страны онлайн-сервисы, с помощью которых люди будут высказывать пожелания по ремонту дорог.