Владивосток, , 04:58 — REGNUM На Дальнем Востоке увеличилось число банков, которые выдают ипотечные кредиты по программе «Дальневосточная ипотека». Теперь их десять, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Теперь желающим оформить жилищную ипотеку можно подавать заявки в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», банк «ДОМ.РФ», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Дальневосточный банк», АО «Газпромбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие».

На 20 февраля банки заключили 3 625 кредитных договоров, на общую сумму 12,6 млрд рублей.

«Между 14 банками-участниками распределены лимиты кредитования на три года, на общую сумму 450 млрд рублей. Ещё четыре банка — ПАО «Россельхозбанк», АО Банк «Долинск», ПАО КБ «Восточный» и ПАО «РОСБАНК» — заканчивают формировать свои кредитные продукты и предложат их молодым семьям и получателям земли по программе «Дальневосточный гектар», — сказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.

Как сообщало ИА REGNUM, для ускорения и упрощения процедуры оформления «дальневосточной ипотеки» в МФЦ Приморья откроют специальные окна.