Рига, , 04:34 — REGNUM По данным Центрального Банка Латвии в 2019 объём безналичных платежей сократился на 10,2% и составил 203 млрд евро

При этом на 11% увеличилось количество совершаемых безналичных платежей, достигнув 530,6 млн. В этой статистике учтены данные самого Банка Латвии, Государственной Кассы, коммерческих банков и других финансовых учреждений, Латвийской почты. В среднем в день совершалось около 1,5 млн безналичных транзакций.

66,4% всего объёма — платежи картами, 33,5% — оплата кредита. Объём совершенных при помощи карт покупок в интернете вырос на 19,4%. 92% всех покупок в интернете совершаются при помощи карт. Схожая цифра для мест торговли — в 90,8% люди расплачиваются картами. Всего оборот карточных расчётов за 2019 год составил 5,9 млрд евро.

Начальник отдела политики платежей Банка Латвии Денис Филипов указал на 20% рост платежей совершаемых на территории Латвии кредитными картами выданными заграницей. По его мнению, львиная часть этого потока карты компании Revolut, Англия.

На одного жителя Латвии сегодня приходится 1,2 эмитированные карты, всего 2,2 млн карт.